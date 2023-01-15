«Реал» — «Барселона»: текстовая трансляция финала Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Оба испанских гранда столкнулись с серьёзным сопротивлением на стадии полуфинала. «Реал» встречался с «Валенсией», и основное время матча между этими командами завершилось вничью — 1:1. В овертаймах команды поразить ворота друг друга не смогли, выявив победителя только в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались «сливочные» — 4:3.
Основное время игры между «Барселоной» и «Бетисом» завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды забили ещё по одному мячу — 2:2. «Барселона» сумела переиграть своего оппонента только в серии 11-метровых ударов — 4:2.
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