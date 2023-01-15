Польский футбольный союз проведёт со Стивеном Джеррардом новый раунд переговоров

Бывший тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард, который является одним из кандидатов на пост наставника сборной Польши, продолжает обдумывать предложение Польского футбольного союза. В ближайшее время стороны проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Напомним, ранее сборная Польши по футболу объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича с поста наставника национальной команды.



В декабре СМИ сообщали, что кандидатом на вакантную должность является бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.



Стивен Джеррард ранее тренировал «Астон Виллу», он покинул клуб в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» провела 40 матчей, в которых одержала 13 побед, восемь раз сыграла вничью и ещё 19 раз проиграла.



«Рейнджерс» под его руководством в сезоне-2020/2021 впервые за 10 лет стал чемпионом Шотландии, оформив победу в турнире за шесть туров до конца первенства.

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