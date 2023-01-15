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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 15 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Арсенал». Команды встретятся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:1. В составе «канониров» отличились Томас Парти, Габриэл Жезус и Гранит Джака. У соперника единственный мяч забил Гарри Кейн с пенальти.

«Арсенала» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 44 очка. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 33 очка.

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