Руслан Нигматуллин: Хвича Кварацхелия — один из ярчайших футболистов чемпионата Италии
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича — один из ярчайших футболистов чемпионата Италии. Самое главное сейчас — не торопиться с выбором будущего. Нужно до конца сезона играть так же чётко, ровно и ярко. Потом уже с руководством «Наполи» решать — что делать дальше. Уверен, что «Наполи» не хочет расставаться — не для этого брали. Сделали ставку — она сработала. Теперь Хвича вместе с остальными игроками может привести команду к скудетто», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 15 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
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