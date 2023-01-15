Руслан Нигматуллин: Хвича Кварацхелия — один из ярчайших футболистов чемпионата Италии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.



«Хвича — один из ярчайших футболистов чемпионата Италии. Самое главное сейчас — не торопиться с выбором будущего. Нужно до конца сезона играть так же чётко, ровно и ярко. Потом уже с руководством «Наполи» решать — что делать дальше. Уверен, что «Наполи» не хочет расставаться — не для этого брали. Сделали ставку — она сработала. Теперь Хвича вместе с остальными игроками может привести команду к скудетто», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 15 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.