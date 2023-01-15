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«Арсенал» интересуется нападающим «Брайтона» Троссардом

«Арсенал» интересуется нападающим «Брайтона» Троссардом
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Лондонский «Арсенал» интересуется бельгийским нападающим «Брайтона» Леандро Троссардом. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Арсенал» проявил интерес к Леандро Троссарду, который готов покинуть «Брайтон» в январе после ссоры с Де Дзерби», — написал Николо Скира в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с командой. Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0). Агенты игрока обвинили главного тренера «Брайтона» Де Дзерби в том, что тренер перестал общаться с игроком после того, как Леандро на повышенных тонах поконфликтовал с кем-то из одноклубников. Также представители игрока публично запросили трансфер у руководства «Брайтона».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Троссард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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