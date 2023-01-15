«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика

Украинский вингер Михаил Мудрик стал игроком «Челси». Об этом английский клуб объявил на своей официальной странице.

22-летний футболист подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года с опцией продления на ещё один сезон. Согласно источникам, сумма трансфера составляет € 70 млн в качестве основной выплаты, а € 30 млн будут переведены «Шахтёру» в качестве бонусов при активации различных условий во время действия контракта, в том числе победа в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Долгое время «Арсенал» лидировал в борьбе за подписание Мудрика, однако в последние сутки «Челси» перебил последнее предложение своих соседей по Лондону и договорился с руководством «Шахтёра», после чего согласовал личные условия с самим игроком.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов