«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика

Украинский вингер Михаил Мудрик стал игроком «Челси». Об этом английский клуб объявил на своей официальной странице.
22-летний футболист подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года с опцией продления на ещё один сезон. Согласно источникам, сумма трансфера составляет € 70 млн в качестве основной выплаты, а € 30 млн будут переведены «Шахтёру» в качестве бонусов при активации различных условий во время действия контракта, в том числе победа в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.
Долгое время «Арсенал» лидировал в борьбе за подписание Мудрика, однако в последние сутки «Челси» перебил последнее предложение своих соседей по Лондону и договорился с руководством «Шахтёра», после чего согласовал личные условия с самим игроком.
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