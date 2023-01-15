Александр Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч с АЕКом
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Сегодня, 15 января, состоится матч чемпионата Кипра, в котором АЕК из Ларнаки примет лимасольский «Арис». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Команды огласили стартовые составы. Отметим, что российский легионер гостей Александр Кокорин впервые за три матча не попал в стартовый состав своей команды. Он начнёт матч на скамейке запасных.
АЕК: Пирич, Альтман, Гарсия, Густаво, Дьюрчо, Миличевич, Понс, Лопеш, Росалес, Томович, Фарах. Запасные: Андреу, Гонсалес, Гордич, Касадо, Наум, Ойер, Олатунжи, Ромо, Тумпас, Энглезу.
«Арис»: Вана, Бабика, Боакье, Дельмиро, Гомис, Мукету, Страски, Бенгтссон, Кажу, Сёке, Стемпиньский. Запасные: Браун, Ндьяве, Сикорски, Софрониу, Яндал, Кокорин, Пилеас, Сполярич, Хрисостому, Яблонский, Яго.
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