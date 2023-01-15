Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя».



«Правда ли, что «Марсель» интересуется Клаудиньо? Клаудиньо останется в «Зените», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 25-летний Клаудиньо намерен продолжить карьеру в «Палмейрасе». Сообщалось, что клуб был готов заплатить требуемые € 17 млн частями. «Зенит» получил бы € 15 млн за 80% прав на игрока, «Ред Булл Брагантино» — € 2 млн за 20%.

Однако позже стало известно, что «Зенит» ждёт бразильского игрока на медосмотре и сборах российского клуба.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» в августе 2021 года. С тех пор в 50 матчах за команду он забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Летом 2022 года Клаудиньо подписал новый контракт до 2027 года и задумался о получении российского паспорта.