Пирс Морган: смешно, что «Арсенал» затянул трансферную сагу с Мудриком. Выглядит слабо

Журналист Пирс Морган высказался о срыве перехода Михаила Мудрика в «Арсенал». В последние сутки «Челси» перебил предложение «канониров» и оформил трансфер 22-летнего вингера из «Шахтёра».

«Как это может происходить? Смешно, что «Арсенал» позволил этой трансферной саге тянуться так долго, что мы в конечном итоге потеряли его.

Меня иррационально раздражает это фиаско с Мудриком. Если «Арсенал» хочет выиграть чемпионат в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевыми целями, чтобы затем в последнюю минуту нас обошли, перебив наше предложение. Выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить другого нападающего высшего класса», — написал Морган на своей странице в социальных сетях.

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