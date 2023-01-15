Абаскаль рассказал, что Промес будет тренироваться с молодёжной командой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об индивидуальной работе нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Что касается Квинси Промеса, то если мы говорим об объёме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то он будет проводить их ровно столько же, сколько и вся команда. К примеру, сегодня у него было две тренировки, мы постоянно с ним на связи. Что касается объёма работы, то мы постараемся сделать так, чтобы он максимально совпадал с тем, который получает здесь команда.



У нас много в клубе сотрудников, высококвалифицированных специалистов, которые ему помогают, они постоянно работают с ним. Он будет дальше работать и с молодёжной командой: то есть и физически, и на поле у него будут все возможности, чтобы к моменту, когда мы будем все вместе, он подошёл в оптимальной форме», — сказал Абаскаль в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами.