Стал известен игровой номер Мудрика в «Челси»

Новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик, перешедший из «Шахтёра» за сумму около € 100 млн, будет выступать за клуб под 15-м номером. Об этом сообщает официальный аккаунт синих в социальных сетях.

Ранее под этим номером выступали такие футболисты, как Курт Зума, Виктор Мозес, Папи Джилободжи, Мохамед Салах, Кевин Де Брёйне, Флоран Малуда и Дидье Дрогба. За «горняков» 22-летний украинец играл под 10-м номером, но в «Челси» его занимает американец Кристиан Пулишич.

Контракт игрока с клубом будет рассчитан до лета 2030-го, также будет предусмотрена опция продления соглашения ещё на один год. Долгое время лидером в борьбе за подписание был «Арсенал», но в последний момент «Челси» перебил предложение своих соседей.

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