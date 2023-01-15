«Тулуза» и «Брест» поделили очки в матче Лиги 1

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Тулуза» принимала «Брест». Команды встречались на стадионе «Мунисипал». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Мийо зафиксировал ничейный результат – 1:1.



На 18-й минуте первый гол в игре забил форвард гостей Стив Мунье, которому ассистировал Уго Маньетти. На 65-й минуте Закария Абухляль сравнял счёт.



«Тулуза» набрала 23 очка и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (15) – на 18-м месте.

В других матчах игрового дня «Реймс» и «Ницца» не сумели открыть счёт, а голы Эльбасана Рашани и Нето Боржеса принесли «Клермону» гостевую победу над «Анже».



Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен». В активе столичной команды 47 очков после 18 матчей.