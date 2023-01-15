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«Тулуза» и «Брест» поделили очки в матче Лиги 1

«Тулуза» и «Брест» поделили очки в матче Лиги 1
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Тулуза» принимала «Брест». Команды встречались на стадионе «Мунисипал». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Мийо зафиксировал ничейный результат – 1:1.

На 18-й минуте первый гол в игре забил форвард гостей Стив Мунье, которому ассистировал Уго Маньетти. На 65-й минуте Закария Абухляль сравнял счёт.

«Тулуза» набрала 23 очка и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (15) – на 18-м месте.

Франция - Лига 1. 19-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Брест
Брест
0:1 Мунье – 18'   1:1 Абухляль – 65'

В других матчах игрового дня «Реймс» и «Ницца» не сумели открыть счёт, а голы Эльбасана Рашани и Нето Боржеса принесли «Клермону» гостевую победу над «Анже».

Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен». В активе столичной команды 47 очков после 18 матчей.

Франция - Лига 1. 19-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
Ницца
Ницца
Франция - Лига 1. 19-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Рашани – 40'   0:2 Боржес – 47'   1:2 Буфаль – 80'
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