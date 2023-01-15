Александр Головин отдал результативную передачу в матче с «Аяччо»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 28-й минуте встречи Лиги 1 С «Аяччо» отметился результативной передачей. После паса россиянина забил форвард Виссам Бен-Йеддер, который оформил дубль.
Команды встречаются в эти минуты на стадионе «Луи II». Идёт первый тайм, монегаски впереди — 4:1. Помимо Бен-Йеддера, ворота «Аяччо» поразили Аксель Дисаси и Крепен Дьятта.
Команда Филиппа Клемана в случае победы в матче поднимется на четвёртую строчку в турнирной таблице.
В текущем сезоне французского первенства Головин провёл за монегасков 17 встреч, забил четыре гола и стал автором пяти результативных передач. Также он принял участие во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы, в которых один раз ассистировал партнёрам.
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