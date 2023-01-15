«Три ценных очка с атакующей командой». Поттер — о победе «Челси» над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал непростую домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче Премьер-лиги.

«Сегодня мы рады трём очкам. В целом мы играли довольно хорошо, у них тоже были свои моменты, но сегодня речь шла о том, чтобы одержать победу — запишите это как три ценных очка в игре с командой, которая тоже атаковала. Мы стараемся играть хорошо, и я иногда думал, что нам это удаётся, вы должны понимать контекст ситуации, в которой мы находимся, чтобы это не был постоянно сенсационный футбол. Ребята усердно трудились.

Гол Хаверца? Он действительно хорошо отработал в атакующей линии. Он давил, прессинговал, и я рад, что он забил победный гол», — приводит слова английского специалиста издание BBC.

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