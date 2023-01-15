Грэм Поттер прокомментировал переход Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о переходе 22-летнего украинского вингера Михаила Мудрика в стан лондонского клуба.

«Мудрик молодой игрок с захватывающими качествами в завершающей трети поля. Он очень быстр и прямолинеен, и я думаю, что болельщикам он очень понравится», — приводит слова 47-летнего специалиста британское издание BBC.

Михаил Мудрик подписал соглашения с лондонским клубом до лета 2030 года с опцией продления контракта ещё на один сезон. Трансфер обошёлся синим в общую сумму около € 100 млн, из которых € 70 млн представляют собой фиксированную часть, а € 30 млн в качестве бонусов будут выплачены только при достижении особых условий, таких как победы в национальном чемпионате и Лиге чемпионов.

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