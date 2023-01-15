«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» в гостях, доигрывая встречу в меньшинстве

Сегодня, 15 января, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» играла с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. Стартовый свисток главного арбитра игры Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Матрасники» открыли счёт в этом матче на 18-й минуте — отличился нападающий Анхель Корреа после передачи Жоффрея Кондогбиа.

Гол Анхеля Корреа

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Хозяева поля ответили только через 19 минут, когда нападающий Эль Билал Туре реализовал момент после точного паса Лукаса Робертоне.

Гол Туре

Во втором тайме «Альмерия» больше владела мячом, однако острее атаковали именно мадридцы. Но «матрасники» так и не могли вырвать победу в этой встрече, а под конец игрового времени вовсе остались в меньшинстве — на 89-й минуте встречи левый защитник Серхио Регилон получил вторую жёлтую и покинул поле.