«Арис» прервал 12-матчевую серию без поражений, Кокорин отдал голевую передачу

Завершился матч 19-го тура чемпионата Кипра, в котором АЕК из Ларнаки принимал лимасольский «Арис». Победу одержали хозяева — 4:3.
Гости уже к 27-й минуте вели со счётом 2:0: голы на свой счёт записали Кароль Страски и Яла Гомис. Ещё до перерыва АЕК сумел установить равенство на табло – на 33-й минуте один мяч отыграл израильский полузащитник Омри Альтман, а двумя минутами позже Рафа Лопеш сравнял счёт. На 65-й минуте Альтман оформил дубль и вывел АЕК вперёд. На 78-й минуте Яла Гомис забил свой второй гол и вновь установил равенство на табло. Хозяева сумели вырвать победу благодаря мячу Имада Фараха на 90+4-й минуте.
Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин появился на поле на 71-й минуте и отметился голевой передачей в моменте с третьим голом своей команды.
Команда из Лимасола проиграла в чемпионате впервые за 13 матчей, причём последнее поражение команда потерпела в октябре также от команды из Ларнаки.
АЕК набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу. «Арис» (34) – на четвёртом месте.
- 15 января 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:22
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:15