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«Арис» прервал 12-матчевую серию без поражений, Кокорин отдал голевую передачу

«Арис» прервал 12-матчевую серию без поражений, Кокорин отдал голевую передачу
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Завершился матч 19-го тура чемпионата Кипра, в котором АЕК из Ларнаки принимал лимасольский «Арис». Победу одержали хозяева — 4:3.

Гости уже к 27-й минуте вели со счётом 2:0: голы на свой счёт записали Кароль Страски и Яла Гомис. Ещё до перерыва АЕК сумел установить равенство на табло – на 33-й минуте один мяч отыграл израильский полузащитник Омри Альтман, а двумя минутами позже Рафа Лопеш сравнял счёт. На 65-й минуте Альтман оформил дубль и вывел АЕК вперёд. На 78-й минуте Яла Гомис забил свой второй гол и вновь установил равенство на табло. Хозяева сумели вырвать победу благодаря мячу Имада Фараха на 90+4-й минуте.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин появился на поле на 71-й минуте и отметился голевой передачей в моменте с третьим голом своей команды.

Команда из Лимасола проиграла в чемпионате впервые за 13 матчей, причём последнее поражение команда потерпела в октябре также от команды из Ларнаки.

АЕК набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу. «Арис» (34) – на четвёртом месте.

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