Воспитанник «Зенита» Михайлов объяснил, почему не захотел остаться в клубе

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал, почему не остался в санкт-петербургском «Зените».



«Вообще, история пошла с июня. Из Нижнего проявили интерес, я съездил на неделю потренироваться с командой, но потом всё оборвалось. Вернулся в Петербург, а руководство сказало, что я никуда не перейду. Хотя планировалось совсем другое.



Стал тренироваться с основной командой, но играл за «Зенит-2». Однако Нижний постоянно возвращался и вновь пытался меня забрать. Под конец трансферного окна я уже ни на что особо не рассчитывал. Да и Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. «Чемпионата») говорил, чтобы я сыграл полгода здесь, проявил себя и потом уходил. Но я не хотел оставаться. Был настроен на новый вызов. Под конец трансферного окна история вновь возобновилась.



Помню, с «Зенитом-2» мы пошли в бассейн играть в водное поло. Это предпоследний день трансферного окна. Меня подзывает Владислав Николаевич (Радимов. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Ты переходишь в КАМАЗ». Это было утром. Думаю, всё. Знал, что с «Пари НН» шли переговоры, но посчитал, что не удались. Проходит несколько часов. И мне говорят, что всё же есть вариант с «Пари НН».



В итоге документы подписали в последний день трансферного окна. Я пришёл на тренировку, покушал с друзьями, потом – домой. Дальше – приглашение в офис. Приехал туда к 9-10 вечера. За 30 минут до конца дня подписали бумаги. Спасибо моему агенту Василию Голяне и настойчивости «Пари НН»: если бы не они, вряд ли бы удалось совершить такой переход», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.