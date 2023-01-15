Игорь Черевченко возглавит «Истиклол» из Таджикистана

Российский специалист Игорь Черевченко станет главным тренером таджикского «Истиклола». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что завтра, 16 января, специалист отправится в Душанбе (Таджикистан), чтобы принять управление командой.



«Были и другие варианты, но я предпочёл Таджикистан», — сказал Черевченко.

Игорь Черевченко, работая тренером в России, возглавлял московский «Локомотив», калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». С «Локомотивом» он выигрывал Кубок России в сезоне-2014/2015.

«Истиклол» является 11-кратным чемпионом Таджикистана, девятикратным обладателем Кубка Таджикистана, 10-кратным обладателем Суперкубка Таджикистана. Клуб выигрывает чемпионат страны девять сезонов подряд.