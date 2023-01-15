«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Испании

Сегодня, 15 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Ф. Менди — Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде — Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген — Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде — Бускетс, Гави, Педри, Ф. де Йонг — Левандовски, Дембеле.

На стадии полуфинала «Реал» встречался с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти смогли одолеть своего соперника только в серии послематчевых пенальти — 4:3 (по исходу овертаймов был зафиксирован счёт 1:1). «Барселона» в матче с «Бетисом» также довела дело до 11-метровых ударов, в которых сине-гранатовые оказались точнее — 4:2 (2:2 по окончании дополнительного времени).