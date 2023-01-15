Кирьяков рассказал, остались ли у Захаряна шансы перейти в «Челси» после трансфера Мудрика

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна на переход в «Челси» после того, как лондонский клуб подписал украинца Михаила Мудрика.



«Нужен Захарян «Челси» или нет — это ситуация между футболистом и клубом. Сейчас «Челси» рассматривает варианты на перспективу. Если действительно хотели приобрести Арсена, то сейчас наверняка решили притормозить. Шанс на переход есть всегда, но, как мне кажется, трансфер отложили на поздний срок.



Мудрик — сложившийся игрок. «Челси» сейчас находится в неприятной ситуации — располагаются в середине таблицы, при этом не оправдывают ожидания руководства и болельщиков. Поэтому и берут таких игроков в надежде, что они помогут исправить сложившуюся ситуацию», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.