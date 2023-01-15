«Бавария» возобновила переговоры с «Боруссией» М о трансфере Яна Зоммера

«Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия» возобновили переговоры о переходе швейцарского голкипера Яна Зоммера в стан мюнхенского клуба. Об этом сообщает немецкое издание Blick.
Согласно сведениям источника, баварцы предлагают за опытного вратаря около € 4 млн, в то время как «Боруссия» хочет от € 8 млн до € 10 млн. Контракт 34-летнего швейцарца со своим клубом истекает летом 2024 года.
Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как их основной вратарь и капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время горнолыжного курорта. Сроки его возвращения до сих пор находятся под вопросом, хотя сам 36-летний ветеран хотел бы вернуться в строй в начале следующего сезона.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом
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