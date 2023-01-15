Михайлов рассказал, как в «Пари НН» реагировали на новости об уходе Галактионова в «Локо»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал, как в команде реагировали на новости об уходе главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
«Слухи пошли ещё после «Спартака». Потом следующая игра и снова информация, что он вот-вот уходит. Потом «Зенит» и вроде бы снова без него. Потом – «Краснодар», «Крылья». А мы и правда не знали, когда он уйдёт. Знаю, что наш капитан Кирилл Гоцук разговаривал с ним об этом. Понятно, что команда тревожилась. Михаил Михайлович сказал, что им интересна история с «Локомотивом». Но всё зависело не от них. Вопрос был в договорённостях. Но посыл был и в том, что они продолжают работать на максимуме. И футболисты не должны зацикливаться на том, уйдёт ли тренер», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 15 января 2023
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