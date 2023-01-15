Стипиди: Москва и Петербург против перехода в Азию. Там никто не хочет летать в Китай

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Напомним, в конце минувшего года было анонсировано создание рабочей группы, которая проанализирует все плюсы и минусы возможной смены футбольного региона.

«Будет сумасшедшая драка. На той стороне будут Москва и Санкт-Петербург, они не хотят в Азию. Им удобно летать в Европу — два часа — и ты там, кайфовать, отдыхать. А теперь они подумали, вдруг придётся лететь в Китай? И сошли с ума. Они будут давить до тех пор, пока не додавят, а решения не будет. Так оно и получилось. Члены исполкома должны послушать всех и принять решения, а не руку поднимать и голосовать за то, что сказали», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.