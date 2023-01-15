«Челси» предложил € 30 млн за вингера ПСВ Мадуэке

«Челси» продолжает усиливать свой состав атакующими крайними полузащитниками. По данным ESPN, лондонцы сделали предложение ПСВ в размере € 30 млн за 20-летнего вингера Нони Мадуэке.
При этом главный тренер нидерландской команды Руй ван Нистелрой не в восторге от вероятного ухода одного из своих футболистов. Ранее клуб покинул нападающий Коди Гакпо, перешедший в стан «Ливерпуля» за сумму около € 42 млн.
«Я уже говорил ранее о своём желании: чтобы ни один игрок не уходил во время зимнего перерыва. Как тренер, вы просто хотите сохранить своих лучших футболистов. Но также могут быть ситуации, как с Коди [Гакпо], когда определённый тип клуба приходит с конкретным предложением. Тогда может оказаться, что уже невозможно остановить сделку. Я надеюсь, что такой сценарий на этот раз не повторится, но я не могу его исключить», — приводит слова голландского специалиста ESPN.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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