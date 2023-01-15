Нигматуллин: Дзюбе нужно переходить в «Торпедо». Своего рода «Аль-Насра» он уже не найдёт

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о потенциальном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Ранее появилась информация, что 34-летний игрок вылетел в Турцию, чтобы присоединиться к сборам команды.
«Нужно реально смотреть на вещи: Дзюба достаточно возрастной игрок — он уже потерял свою былую скорость. Большое количество голов уже не забьёт. Но у него есть огромный опыт за спиной. В таких случаях обычно игроки получают предложения от очень проблемых команд. Сейчас «Торпедо» стремительно летит обратно в ФНЛ, поэтому я не удивлён такому развитию событий.
Думаю, что на сборах у Артёма будет мини-просмотр. После него уже и примут окончательное решение. Дзюбе нужно соглашаться и переходить в «Торпедо». Своего рода «Аль-Насра» он уже не найдёт», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 15 января 2023
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