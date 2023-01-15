Сергей Семак рассказал о планах «Зенита» на зимние сборы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о начале зимних сборов команды.

«Сегодня первый день, ребята собрались вместе, проделали небольшую втягивающую работу. Завтра начнем работать полноценно, в двухразовом режиме. По поводу контрольных матчей ожидаем подтверждения от команд. Надеемся провести здесь несколько игр. И уже отсюда 28 января перебираемся в Дубай. Там будет больше контрольных матчей. Продолжим подготовку до 17 февраля, когда проведем заключительный матч на сборах с «Сепаханом». После — возвращаемся в Петербург.



Добрались хорошо. У нас прямой перелёт из Петербурга. Многие прилетели в Петербург заранее, за исключением нескольких человек, которые прибыли непосредственно в Катар. Пауза была достаточно большой, все соскучились. Как правило, в первые дни все с хорошим настроением, пока не накопилась усталость. Когда будет тяжело, улыбок станет меньше (улыбается). С хорошим настроением все прибыли на первый сбор. Надеюсь, он пройдет в таком же настроении. Хочется, чтобы серьёзные травмы миновали нашу команду», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».