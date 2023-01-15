Болельщик «Тоттенхэма» пнул Рамсдейла после лондонского дерби

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

После финального свистка болельщик «Тоттенхэма» пнул голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла, подошедшего за ворота. Фанат ударил вратаря ногой, запрыгнув на рекламный щит, когда Рамсдейл располагался к нему спиной. Возникла небольшая потасовка среди игроков, которые довольно быстро успокоились.

Победу в лондонском дерби «Арсеналу» обеспечили автогол Уго Льориса и точный удар Мартина Эдегора из-за штрафной.



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.