Стипиди: из последних тренеров «Краснодара» только Гончаренко — топ-специалист

Футбольный функционер Павел Стипиди оценил приглашение в «Краснодар» сербского специалиста Владимира Ивича, а также поделился мнением о специалистах, которые в последние годы возглавляли «быков».
«На сегодняшний день Галицкий принял правильное решение, что взял Ивича. Я этого тренера хорошо знаю по ПАОКу.
Из всех российских тренеров, которые у него были, Гончаренко — это топ-тренер. Остальные, а особенно последние двое — слабейшее звено.
За последние 3-4 года было много тренеров. Мусаев всё время говорил «да», а если всегда соглашаться с руководителем, толку в этом не будет никогда. Вот и не было результата. Шалимов был — не супертренер, но может тренировать команды РПЛ. Результата не было. Также произошло со Сторожуком.
Когда человек не тренировал никого, а был помощником во втором дивизионе, а потом его ставят главным — правильно ли это?
В прошлом году, когда все краснодарцы уехали из «Краснодара», я сказал — сейчас при Сторожуке команда будет играть здорово. Однако это не его заслуга, а Гончаренко, который подготовил команду. Иностранцы уехали, а молодые пацаны получили шанс. Я говорил, что с нового чемпионата результат будет хуже и хуже — так и произошло. Галицкий сам поставил Мусаева. Неужели никто не понимал, что Мусаев до этого с вертолёта футбол видел? Однако, если Галицкий поставил, значит, ему это было нужно», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.
Отметим, что Виктор Гончаренко, который сейчас тренирует «Урал», имеет гражданство Беларуси.
- 15 января 2023
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