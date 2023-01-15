«Универсальный игрок, для нас такие важны». Семак — о Ду Кейросе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о бразильском полузащитнике Ду Кейросе, который пополнит состав санкт-петербургского клуба летом 2023 года.



«Это игрок центра поля, который может выполнять достаточно большой объём работы. Игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны. Может закрыть несколько позиций. Не знаем, как будет дальше складываться ситуация, будут ли предложения по нашим игрокам. Они периодически возникают. Есть игроки, которые под особым вниманием многих клубов. Мы должны понимать и предусмотреть все возможные развития событий.



Ситуация с контрактом Юри Алберто позволила нам получить компенсацию не деньгами, а футболистами. Из тех возможностей, что у нас были, взяли тех футболистов, которые, на наш взгляд, могут помочь нам, чтобы разнообразить и расширить нашу обойму без потери качества», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».