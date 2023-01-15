Артета — о Мудрике в «Челси»: горжусь теми игроками, которые есть в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе Михаила Мудрика, их бывшей трансферной цели, в «Челси». Долгое время «канониры» пытались подписать 22-летнего украинца, но синие перебили их предложение при переговорах с «Шахтёром» и оформили трансфер.
«Переход Мудрика в «Челси»? Я очень горжусь теми игроками, которые у нас есть. Мы всегда хотим попытаться улучшить состав. Руководство первым пытается улучшить состав, который у нас есть. Мы должны соблюдать определённую дисциплину и быть последовательными в достижении поставленных целей. Мы можем сделать своих игроков лучше — нам нужно сосредоточиться на этом.
Нужны ли нам игроки? У нас было несколько травм, долговременных, и это не помогает, но мы можем сосредоточиться на завтрашнем дне. Нужно лучше тренироваться и пересматривать свои игры. Мы постараемся улучшить команду. Всегда есть несколько вовлечённых сторон. Клуб готов, и у них есть моя поддержка, а у меня есть их», — приводит слова Артеты издание BBC.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 15 января 2023
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