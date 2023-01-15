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Валерий Кечинов: если Дзюба поможет «Торпедо» остаться в РПЛ, то честь ему и хвала

Валерий Кечинов: если Дзюба поможет «Торпедо» остаться в РПЛ, то честь ему и хвала
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Мы видим, что сейчас Дзюбе сложно найти клуб. Ходили разговоры сразу о нескольких командах, но этого не произошло. Заканчивать он ещё не хочет — есть силы и здоровье. Поэтому такой определённый вызов, пусть и непривычный — всё же раньше Дзюба боролся только за высокие места.

Сейчас попробует помочь команде в борьбе за выживание. Давно не играл, поэтому интересно посмотреть. Если поможет «Торпедо» остаться в РПЛ, то честь ему и хвала», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/2023. В данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

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