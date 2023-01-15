«Реал» — «Барселона»: Гави открыл счёт в матче на 34-й минуте

Сегодня, 15 января, проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» играет с «Барселоной». Команды встречаются на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 34-й минуте каталонцы отобрали мяч на половине поля соперника. После серии передач мяч оказался у нападающего Роберта Левандовского, который сделал разрезающую передачу на Гави. 18-летний испанец вышел на рандеву с голкипером и уверенно реализовал момент — 1:0.



На стадии полуфинала «Реал» встречался с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти смогла одолеть своего соперника только в серии послематчевых пенальти — 4:3 (по исходу овертаймов был зафиксирован счёт 1:1). «Барселона» в матче с «Бетисом» также довела дело до 11-метровых ударов, в которых сине-гранатовые оказались точнее — 4:2 (2:2 по окончании дополнительного времени).