«Арсенал» располагает самым большим отрывом от преследователя в АПЛ с сезона-2003/2004
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«Арсенал» одержал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. Таким образом, команда Микеля Артеты набрала 47 очков. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. Восемь очков — это самый большой отрыв «Арсенала» с сезона-2003/2004. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
В сезоне-2003/2004 английской Премьер-лиги «Арсенал» выиграл чемпионский титул, достигнув преимущества в 11 очков к концу чемпионата.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» 22 января. Ранее «Манчестер Сити» проведёт перенесённую игру 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Команды встретятся в четверг, 19 января. Начало матча — в 23:00 мск.
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