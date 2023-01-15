«Арсенал» располагает самым большим отрывом от преследователя в АПЛ с сезона-2003/2004

«Арсенал» одержал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. Таким образом, команда Микеля Артеты набрала 47 очков. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. Восемь очков — это самый большой отрыв «Арсенала» с сезона-2003/2004. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

В сезоне-2003/2004 английской Премьер-лиги «Арсенал» выиграл чемпионский титул, достигнув преимущества в 11 очков к концу чемпионата.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» 22 января. Ранее «Манчестер Сити» проведёт перенесённую игру 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Команды встретятся в четверг, 19 января. Начало матча — в 23:00 мск.

Видео: Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»