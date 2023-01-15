Конте — о поражении «Тоттенхэма» в игре с «Арсеналом»: не испытываю большого разочарования

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение своих подопечных в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2).

«Было трудно вернуться в игру после того, как мы пропустили два гола. Когда мы пропустили первый мяч, у нас была возможность сравнять счёт с помощью Сон [Хын Мина], и вратарь сделал фантастический сейв. Затем они забили второй гол. Это могло убить всех, но не моих игроков, так как во втором тайме мы изо всех сил пытались забить и создать проблемы «Арсеналу». Они сейчас сложный соперник, как и «Ман Сити».

Мы играли с сильной командой, но в то же время я не испытываю большого разочарования из-за самоотдачи моих игроков. Они проявили большую волю и желание вернуться в игру. Иногда в прошлом нам это удавалось, но сегодня их вратарь был действительно хорош. «Арсенал» проявил волю и усердие в нужные моменты. Когда команда делает подобное, это означает, что они готовы бороться за титул с «Ман Сити». Это две единственные команды, которые могут бороться за Премьер-лигу в этом сезоне», — приводит слова Конте издание BBC.

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