«Реал» — «Барселона»: Левандовски укрепил преимущество каталонцев

Сегодня, 15 января, проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» играет с «Барселоной». Команды встречаются на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45-й минуте сине-гранатовые провели атаку левым флангом. «Сливочные» пытались отобрать мяч в прессинге, но освободили зоны, и в результате Гави убежал свободно по левому краю, прострелил в центр штрафной на Роберта Левандовского, который поразил пустой угол ворот — 2:0.
На стадии полуфинала «Реал» встречался с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти смогла одолеть своего соперника только в серии послематчевых пенальти — 4:3 (по исходу овертаймов был зафиксирован счёт 1:1). «Барселона» в матче с «Бетисом» также довела дело до 11-метровых ударов, в которых сине-гранатовые оказались точнее — 4:2 (2:2 по окончании дополнительного времени).
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