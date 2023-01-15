Кирьяков: в возрасте Дзюбы нет супервариантов. Артём просто хочет играть в футбол

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и московским «Торпедо».



«Не думаю, что в таком возрасте у Дзюбы есть определённая цель. Вполне возможно, что поступило предложение от «Торпедо». Утверждать не берусь. Как мне кажется, Артём просто хочет играть в футбол.



В его возрасте супервариантов нет и не предвидится. Дзюба цепляется за более-менее нормальный вариант: к тому же это РПЛ. Борьба за выживание или нет — это уже другая тема. Для него самое главное — продлить себя в футболе», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.