Кирьяков: в возрасте Дзюбы нет супервариантов. Артём просто хочет играть в футбол

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и московским «Торпедо».
«Не думаю, что в таком возрасте у Дзюбы есть определённая цель. Вполне возможно, что поступило предложение от «Торпедо». Утверждать не берусь. Как мне кажется, Артём просто хочет играть в футбол.
В его возрасте супервариантов нет и не предвидится. Дзюба цепляется за более-менее нормальный вариант: к тому же это РПЛ. Борьба за выживание или нет — это уже другая тема. Для него самое главное — продлить себя в футболе», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.
- 15 января 2023
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