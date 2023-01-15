Уоррен Заир-Эмери — самый молодой игрок «ПСЖ», который вышел в основе на матч Лиги 1

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории парижан, который вышел в основном составе французского чемпионата, сообщает статистический портал Opta.

Француз появился на поле в матче Лиги 1 с «Ренном», который проходит в эти минуты, в возрасте 16 лет и 330 дней. До этого он вышел в стартовом составе клуба лишь раз — в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Всего он провёл за «ПСЖ» шесть матчей в текущем сезоне.

Заир-Эмери присоединился к структуре парижской команды в 2014 году. С 2021 года полузащитник выступает за юниорские сборные Франции разных возрастов, в том числе и за команду U19, за которую он провёл три встречи.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 48 очков в 18 матчах.

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