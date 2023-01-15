Уоррен Заир-Эмери — самый молодой игрок «ПСЖ», который вышел в основе на матч Лиги 1

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории парижан, который вышел в основном составе французского чемпионата, сообщает статистический портал Opta.
Француз появился на поле в матче Лиги 1 с «Ренном», который проходит в эти минуты, в возрасте 16 лет и 330 дней. До этого он вышел в стартовом составе клуба лишь раз — в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Всего он провёл за «ПСЖ» шесть матчей в текущем сезоне.
Заир-Эмери присоединился к структуре парижской команды в 2014 году. С 2021 года полузащитник выступает за юниорские сборные Франции разных возрастов, в том числе и за команду U19, за которую он провёл три встречи.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 48 очков в 18 матчах.
Какие рекорды Роналду может побить Месси
- 15 января 2023
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:08