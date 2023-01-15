Гави — самый молодой автор гола в финале Суперкубка Испании

Сегодня, 15 января, проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором «Реал» играет с «Барселоной». В первом тайме 18-летний талант сине-гранатовых Гави отличился голом и стал самым молодым игроком, забивавшим в решающей игре этого соревнования, сообщает статистический портал Squawka.

Для Гави это первый гол в рамках «эль-классико». Он стал вторым самым молодым игроком клуба, забивавшим в ворота «Реала».

Кроме забитого мяча, Гави также отдал результативную передачу под занавес первого тайма — гол забил Роберт Левандовского. Стоит отметить, что в моменте с первым голом ему ассистировал именно польский нападающий. У обоих игроков теперь по два результативных действия в матче.

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