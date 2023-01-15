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«Фатих Карагюмрюк» Оздоева упустил победу на 90+10-й минуте

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева упустил победу на 90+10-й минуте
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Сегодня, 15 января, состоялся матч 19-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк». Команды играли на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле. Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Чагдашем Алтаем. Команды сыграли вничью — 2:2.

Хозяева вышли вперёд благодаря голу защитника Флорента Хадергёная с пенальти на 30-й минуте. Во втором тайме дважды забил «Фатих Карагюмрюк»: отличились защитник Ибрахим Дрешевич и нападающий Фабио Борини. Отыграться «Касымпаше» удалось только на 90+10-й минуте усилиями форварда Стефана Баокена. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев был заменён на 79-й минуте.

«Касымпаша» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Фатих Карагюмрюк» (21) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (42).

Турция - Суперлига. 19-й тур
15 января 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Касымпаша
Стамбул
Окончен
2 : 2
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
1:0 Хадергёнай – 30'   1:1 Дрешевич – 51'   1:2 Борини – 61'   2:2 Баокен – 90+10'
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