«Фатих Карагюмрюк» Оздоева упустил победу на 90+10-й минуте

Сегодня, 15 января, состоялся матч 19-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк». Команды играли на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле. Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Чагдашем Алтаем. Команды сыграли вничью — 2:2.



Хозяева вышли вперёд благодаря голу защитника Флорента Хадергёная с пенальти на 30-й минуте. Во втором тайме дважды забил «Фатих Карагюмрюк»: отличились защитник Ибрахим Дрешевич и нападающий Фабио Борини. Отыграться «Касымпаше» удалось только на 90+10-й минуте усилиями форварда Стефана Баокена. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев был заменён на 79-й минуте.



«Касымпаша» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Фатих Карагюмрюк» (21) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (42).