Матвей Лукин: Дивеев — сильнейший центральный защитник в России на данный момент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает своего одноклубника Игоря Дивеева лучшим центральным защитником России на данный момент и уверен, что он способен стать лидером обороны армейского клуба.

«Тянет ли Игорь Дивеев на роль лидера обороны ЦСКА после ухода Игнашевича и Березуцких? Конечно. Игорь — сильнейший центральный защитник России на данный момент. Говорю ему, конечно: «Год-два и ты уже будешь вторым после меня». Всегда шутим на эту тему», — приводит слова Лукина Sport24.

Команда Владимира Федотова после 17 туров имеет в активе 29 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Игорь Дивеев провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.