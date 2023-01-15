Матвей Лукин: Дивеев — сильнейший центральный защитник в России на данный момент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает своего одноклубника Игоря Дивеева лучшим центральным защитником России на данный момент и уверен, что он способен стать лидером обороны армейского клуба.
«Тянет ли Игорь Дивеев на роль лидера обороны ЦСКА после ухода Игнашевича и Березуцких? Конечно. Игорь — сильнейший центральный защитник России на данный момент. Говорю ему, конечно: «Год-два и ты уже будешь вторым после меня». Всегда шутим на эту тему», — приводит слова Лукина Sport24.
Команда Владимира Федотова после 17 туров имеет в активе 29 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Игорь Дивеев провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.
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