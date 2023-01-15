«Тоттенхэм» выступил с заявлением касательно нападения болельщика на голкипера «Арсенала»

«Тоттенхэм» отреагировал на инцидент в концовке матча с «Арсеналом» (поражение 0:2), когда болельщик «шпор» пнул ногой в спину голкипера «канониров» Аарона Рамсдейла. Действие происходило на домашнем стадионе команды Антонио Конте.
«Мы возмущены поведением болельщика, который попытался напасть на голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла в конце сегодняшнего матча. Насилию в любой форме нет места в футболе.
Клуб изучил записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет работать со столичной полицией, «Арсеналом» и Аароном Рамсдейлом, чтобы принять самые решительные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэм Хотспур», — говорится в официальном заявлении лондонского клуба.
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