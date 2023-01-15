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Матвей Лукин описал работу с Владимиром Федотовым тремя словами

Матвей Лукин описал работу с Владимиром Федотовым тремя словами
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от работы с наставником армейской команды Владимиром Федотовым и рассказал, как специалист общается с молодыми футболистами.

«Опиcать работу с Федотовым в трёх словах? Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Мне понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче.

Как Федотов общается с молодыми игроками? Часто разговариваем, и не только про футбол. Федотов может спросить про что угодно. Я люблю ярко одеваться. Бывает, приеду на базу и слышу: «Ты нам всегда настроение поднимаешь», — приводит слова Лукина Sport24.

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