Матвей Лукин описал работу с Владимиром Федотовым тремя словами

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от работы с наставником армейской команды Владимиром Федотовым и рассказал, как специалист общается с молодыми футболистами.

«Опиcать работу с Федотовым в трёх словах? Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Мне понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче.



Как Федотов общается с молодыми игроками? Часто разговариваем, и не только про футбол. Федотов может спросить про что угодно. Я люблю ярко одеваться. Бывает, приеду на базу и слышу: «Ты нам всегда настроение поднимаешь», — приводит слова Лукина Sport24.