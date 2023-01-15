«Ливерпуль» может подписать зимой хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Как сообщает британское издание The Mirror, красные могут обратиться к кандидатуре игрока на фоне плохой формы Фабиньо и большого возраста Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера — обоим игрокам далеко за 30 лет.

Контракт Невеша с «волками» истекает летом 2024 года, и его цена падает с каждой неделей, хотя ранее за него просили не менее € 80 млн. «Ньюкасл» тоже присматривается к игроку, однако не собирается вести переговоры раньше лета. Это открывает возможности для мерсисайдцев, иначе они рискуют вступить в борьбу с «сороками», владельцы которых обладают солидными средствами.

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