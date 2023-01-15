Эдегор: знаю, как много дерби с «Тоттенхэмом» значит для болельщиков, поэтому я счастлив

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от победы в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0). «Канониры» впервые выиграли на новом стадионе «шпор».
«Я счастлив, горжусь игрой, особенно в первом тайме. Думаю, что мы показали блестящий футбол, мы доминировали во всём, сегодня было весело играть. Очень рад за команду, за болельщиков, и это то, чем можно наслаждаться! Думаю, то, как мы проявили хладнокровность с мячом, то, как все хотели играть, приехать на выезд на дерби и сделать это, требует большого мужества, поэтому очень счастлив и горжусь.
Мы говорили о том, что происходило здесь в прошлом и позапрошлом годах. Кажется, что тогда мы тоже играли в хороший футбол, но были недостаточно остры в ключевые моменты, нам не хватало дисциплины, и сегодня мы хотели показать себя с другой стороны, и это то, что мы сделали.
Здорово забить ещё один гол в дерби северного Лондона. Знаю, как много это значит для болельщиков, и это был решающий гол в важный момент игры, так что я очень, очень счастлив!
Как я уже много раз говорил в этом сезоне, болельщики были великолепны весь сезон: в домашних играх, на выезде. За поддержку и любовь, которые они нам демонстрируют, они заслуживают этого», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».
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