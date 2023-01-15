«Реал» — «Барселона»: Педри сделал счёт 3:0 в пользу каталонцев

Сегодня, 15 января, проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» играет с «Барселоной». Команды встречаются на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 69-й минуте каталонцы убежали в контратаку после перехвата мяча на половине поля соперника. Гави с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Педри — 3:0. Мяч был засчитан после проверки системой видеоповторов VAR.
На стадии полуфинала «Реал» встречался с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти смогла одолеть своего соперника только в серии послематчевых пенальти — 4:3 (по исходу овертаймов был зафиксирован счёт 1:1). «Барселона» в матче с «Бетисом» также довела дело до 11-метровых ударов, в которых сине-гранатовые оказались точнее — 4:2 (2:2 по окончании дополнительного времени).
- 16 января 2023
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:22