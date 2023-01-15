Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по проведённым «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, который принимает участие в матче с «Реалом» за Суперкубок Испании, повторил рекорд экс-форварда сине-гранатовых Лионеля Месси и бывшего защитника «Реала» Серхио Рамоса по проведённым «эль класико». Для Бускетса это 45-й матч каталонского и мадридского клубов, сообщает портал Opta.



Матч проходит в эти минуты, идёт концовка второго тайма, впереди «Барселона» — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В минувшем сезоне мадридцы обыграли «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко в 16 матчах. Мадридский клуб уступает каталонцам три очка.

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