Вегорст провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст, арендованный у «Бёрнли», провёл первую тренировку в новой команде. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что ещё неизвестно, поедет ли Вегорст с командой на выездной матч с «Кристал Пэлас». «Манчестер Юнайтед» проведёт перенесённую игру 7-го тура английской Премьер-лиги в среду, 18 января. Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 23:00 мск. Информацию об участии форварда во встрече должен сообщить наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.
Первую часть сезона 30-летний Вегорст играл на правах аренды за турецкий «Бешикташ», в составе которого в 18 матчах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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