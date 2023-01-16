«Барселона» завоевала первый трофей под руководством Хави

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» уверенно обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:1. Для главного тренера сине-гранатовых Хави этот трофей стал первым в качестве наставника каталонской команды.

«Барселона» сумела полностью перевернуть практически равный матч на 33-й минуте, когда 18-летний хавбек Гави открыл счёт в матче. После этого голами отметились нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Педри. Под занавес встречи «сливочные» сумели забить свой единственный мяч благодаря усилиям форварда Карима Бензема.

Несмотря на фиаско в Лиге чемпионов, когда команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место, команда Хави имеет успехи в испанском чемпионате. В данный момент «Барселона» (41 очко) занимает первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, опережая «Реал» на три очка (38).

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