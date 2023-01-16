Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» завоевала первый трофей под руководством Хави

«Барселона» завоевала первый трофей под руководством Хави
Комментарии

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» уверенно обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:1. Для главного тренера сине-гранатовых Хави этот трофей стал первым в качестве наставника каталонской команды.

«Барселона» сумела полностью перевернуть практически равный матч на 33-й минуте, когда 18-летний хавбек Гави открыл счёт в матче. После этого голами отметились нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Педри. Под занавес встречи «сливочные» сумели забить свой единственный мяч благодаря усилиям форварда Карима Бензема.

Несмотря на фиаско в Лиге чемпионов, когда команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место, команда Хави имеет успехи в испанском чемпионате. В данный момент «Барселона» (41 очко) занимает первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, опережая «Реал» на три очка (38).

Новость по теме
«Барселона» обыграла «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023