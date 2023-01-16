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«Манчестер Юнайтед» сообщил игровой номер Ваута Вегорста

«Манчестер Юнайтед» сообщил игровой номер Ваута Вегорста
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Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст, арендованный у «Бёрнли», будет выступать в новой команде под 27-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Выступая за турецкий «Бешикташ», Вегорст носил футболку с 10-м номером. В «Манчестер Юнайтед» первым под 27-м номером играл Гари Невилл. Также этот номер занимали Терри Кук, Микаэль Сильвестр, Федерико Македа, Маруан Феллайни и Алекс Теллес.

«Манчестер Юнайтед» проведёт перенесённую игру 7-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» в среду, 18 января. Матч начнётся в 23:00 мск. Информацию о возможном участии Вегорста во встрече должен сообщить наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

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